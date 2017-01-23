Киевлянку арестовали за смертельное отравление ребенка алкоголем

В конце мая 2016 года следственно-оперативная группа выехала в Деснянский район на вызов, поступивший от врачей "скорой": в квартире обнаружили мертвым 9-месячного ребенка. По предварительной информации врачей, девочка могла умереть в результате синдрома внезапной детской смертности. Однако правоохранители начали уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Мать объяснила, что ее 9-месячная девочка последние два дня плохо себя чувствовала, у нее была повышенная температура и расстройство пищеварения, но к врачам женщина не обращалась. Почему она так халатно относилась к здоровью малыша, объяснить не смогла.

При выезде на место правоохранителей насторожили и условия проживания семьи: в квартире - беспорядок, мусор. По словам соседей, мать ребенка неоднократно видели навеселе. Кроме этого, у 43-летней женщины есть еще двое детей - 3-летний мальчик (сейчас находится в детской больнице) и 11-летняя девочка (помещена в детдом еще раньше).

В ходе следствия были проведены экспертизы, в результате которых выяснилось, что смерть ребенка наступила в результате отравления этиловым спиртом. В результате проведенных следственных действий выяснилось, что младенца напоила спиртом мать.

После установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств следователь обратился с ходатайством в суд о проведении обыска, в результате чего мать ребенка задержали и объявили ей подозрение в убийстве дочери.

Сейчас женщина арестована, два месяца она проведет под стражей. Ей грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.