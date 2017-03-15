Киянину потрібно 17 років збирати кошти, щоб купити квартиру у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Експерти з нерухомості підрахували, скільки знадобиться часу киянину, аби купити власне житло у столиці, повідомляє УНН з посиланням на “Domik.ua”.
Зокрема вони проаналізували індекс недоступності житла у Києві. Індекс недоступності - це показник, який розраховується як співвідношення середньої вартості квартири (в Європі за основу береться квартира в новобудові площею 70 кв.м) до середньорічної заробітної плати і дорівнює кількості років, які середньостатистичному громадянину доведеться збирати на квартиру, за умови, що у нього не буде інших витрат.
Середня вартість квадратного метра квартири в Києві в березні 2017 року становить 28 179 грн, тож квартира площею 70 квадратних метрів коштуватиме 1 972 530 грн.
Середня зарплата в Києві в березні 2017 року, за усередненими даними становить 9574 грн в місяць або 114 888 грн в рік.
Отримуємо індекс недоступності 17,2 - саме стільки років доведеться працювати середньостатистичному киянину, щоб заробити на власне житло.
Набагато раніше киянин зможе придбати нове житло у передмісті столиці. До прикладу взято один з найбільших житлових комплексів України - ЖК Scandia (Бровари). Вартість квартири аналогічного розміру (68 кв. м) в цьому комплексі становить 792 500 грн. Тобто, киянину знадобиться лише 7 років для того, щоб придбати собі житло в передмісті Києва.