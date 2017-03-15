Киевлянину нужно 17 лет копить средства, чтобы купить кваритру в столице

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 49618 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107217 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122616 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181775 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132578 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126308 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118449 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106583 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107607 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киевлянину нужно 17 лет копить средства, чтобы купить кваритру в столице

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Эксперты по недвижимости подсчитали, сколько понадобится времени киевлянину, чтобы купить собственное жилье в столице, сообщает УНН со ссылкой на "Domik.ua".

В частности, они проанализировали индекс недоступности жилья в Киеве. Индекс недоступности - это показатель, который рассчитывается как соотношение средней стоимости квартиры (в Европе за основу берется квартира в новостройке площадью 70 кв.м) к среднегодовой заработной плате и равно количеству лет, которое среднестатистическому гражданину придется копить на квартиру, при условии, что у него не будет других расходов.

Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Киеве в марте 2017 года составляет 28179 грн, поэтому квартира площадью 70 квадратных метров будет стоить 1972530 грн.

Средняя зарплата в Киеве в марте 2017 года, по усредненным данным составляет 9574 грн в месяц или 114 888 грн в год.

Получаем индекс недоступности 17,2 - именно столько лет придется работать среднестатистическому киевлянину, чтобы заработать на собственное жилье.

Гораздо раньше киевлянин сможет приобрести новое жилье в пригороде столицы. К примеру взят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары). Стоимость квартиры аналогичного размера (68 кв. м) в этом комплексе составляет 792 500 грн. То есть, киевлянину понадобится лишь 7 лет для того, чтобы приобрести себе жилье в пригороде Киева.

Украинские Национальные Новости

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