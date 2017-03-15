Киевлянину нужно 17 лет копить средства, чтобы купить кваритру в столице

В частности, они проанализировали индекс недоступности жилья в Киеве. Индекс недоступности - это показатель, который рассчитывается как соотношение средней стоимости квартиры (в Европе за основу берется квартира в новостройке площадью 70 кв.м) к среднегодовой заработной плате и равно количеству лет, которое среднестатистическому гражданину придется копить на квартиру, при условии, что у него не будет других расходов.

Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Киеве в марте 2017 года составляет 28179 грн, поэтому квартира площадью 70 квадратных метров будет стоить 1972530 грн.

Средняя зарплата в Киеве в марте 2017 года, по усредненным данным составляет 9574 грн в месяц или 114 888 грн в год.

Получаем индекс недоступности 17,2 - именно столько лет придется работать среднестатистическому киевлянину, чтобы заработать на собственное жилье.

Гораздо раньше киевлянин сможет приобрести новое жилье в пригороде столицы. К примеру взят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары). Стоимость квартиры аналогичного размера (68 кв. м) в этом комплексе составляет 792 500 грн. То есть, киевлянину понадобится лишь 7 лет для того, чтобы приобрести себе жилье в пригороде Киева.