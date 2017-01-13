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Киянина засудили до 14 років за розбещення дочки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві до 14 років тюрми засуджено чоловіка за розбещення та зґвалтування малолітньої доньки. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

До правоохоронних органів звернулася мати дитини із заявою, що її чоловік вчиняє проти її малолітньої доньки протиправні дії. На підтвердження своїх слів, жінка надала фотографії та відео з мобільного телефону чоловіка, на яких зафіксовано розпусні дії, які він вчиняв щодо дитини.

Незважаючи на те, що обвинувачений свою вину не визнав, державним обвинувачем доведено його вину в інкримінованих злочинах та орієнтовано суд на призначення йому реальної міри покарання.

Вироком суду чоловіка визнано виним за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (зґвалтування) та ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України та за сукупністю злочинів призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою до вступу вироку в законну силу.

Українські Національні Новини

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