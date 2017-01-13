Киевлянина приговорили к 14 годам за развращение дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве до 14 лет тюрьмы осужден мужчина за развращение и изнасилование малолетней дочери. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
В правоохранительные органы обратилась мать ребенка с заявлением, что ее муж совершает против ее малолетней дочери противоправные действия. В подтверждение своих слов, женщина предоставила фотографии и видео с мобильного телефона человека, на которых зафиксировано развратные действия, которые он совершал в отношении ребенка.
Несмотря на то, что обвиняемый свою вину не признал, государственным обвинителем доказана его вина в инкриминируемых преступлениях и ориентировано суд на назначение ему реальной мере наказания.
Приговором суда мужчина признан виновным по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.4 ст.152 (изнасилование) и ч.3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины и по совокупности преступлений назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Сейчас обвиняемый находится под стражей до вступления приговора в законную силу.