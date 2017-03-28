Киянин влаштував стрілянину в столиці

На лінію 102 звернувся чоловік і повідомив, що під час конфлікту в нього стріляв невідомий. На виклик прибула слідчо-оперативна група і “швидка”. Постраждалому надали медичну допомогу, а правоохоронці вилучили з місця події гільзу та гумову кулю.

Пізніше поліція встановила особу стрільця — це 25-річний киянин. У салоні його автівки знайшли страйкбольний пістолет.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до одного року.

Як повідомляв УНН, поліція затримала викрадача маршрутки у Києві.