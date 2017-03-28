Киянин влаштував стрілянину в столиці

ukru
27 березня, 18:53 • 96101 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 117396 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 124889 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 133144 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 187676 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 126339 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 113165 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135095 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121830 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123712 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 36918 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 43598 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 28228 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 37117 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 27323 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 96074 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 135492 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 187658 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 204675 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 215444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 88942 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 118442 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 144346 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 133898 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 164355 перегляди
Актуальне
Киянин влаштував стрілянину в столиці

Киянин влаштував стрілянину в столиці

Київ • УНН

 • 11595 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Конфлікт, що виник між двома водіями під час руху Чоколівським бульваром в Києві, закінчився стріляниною. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

На лінію 102 звернувся чоловік і повідомив, що під час конфлікту в нього стріляв невідомий. На виклик прибула слідчо-оперативна група і “швидка”. Постраждалому надали медичну допомогу, а правоохоронці вилучили з місця події гільзу та гумову кулю.

Пізніше поліція встановила особу стрільця — це 25-річний киянин. У салоні його автівки знайшли страйкбольний пістолет.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до одного року.

Як повідомляв УНН, поліція затримала викрадача маршрутки у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.14
Bitcoin
$86,066.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,116.40
Ethereum
$1,914.86