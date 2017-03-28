Киевлянин устроил стрельбу в столице

На линию 102 обратился мужчина и сообщил, что во время конфликта в него стрелял неизвестный. На вызов прибыла следственно-оперативная группа и "скорая". Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а правоохранители изъяли с места происшествия гильзу и резиновую пулю.

Позже полиция установила личность стрелка - это 25-летний киевлянин. В салоне его автомобиля нашли страйкбольный пистолет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до одного года.

Как сообщал УНН, полиция задержала похитителя маршрутки в Киеве.