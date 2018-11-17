Киянин став головним арбітром зустрічі Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Представник українського арбітражу Євген Арановський проведе матч Ліги націй УЄФА, в якому зустрінуться учасники другої групи дивізіону С — збірні Греції та Естонії, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У зустрічі шостого туру групи “2” Арановському допомагатимуть асистенти Сергій Беккер та Олег Плужник (обидва — з Харкова), четвертий арбітр — Семен Шлончак (Черкаси). Додатковими асистентами арбітра призначено Сергія Бойка (Київська область) та Анатолія Абдулу (Харків).
Примітно, що греки ведуть боротьбу з фінами за підвищення у класі до Дивізіону В, але відстають на три пункти від конкурентів (9 і 12 очок відповідно).
Додамо також, зустріч пройде в Афінах 18-го листопада.