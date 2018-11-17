Киевлянин стал главным арбитром встречи Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Представитель украинского арбитража Евгений Арановский проведет матч Лиги наций УЕФА, в котором встретятся участники второй группы дивизиона С — сборные Греции и Эстонии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Во встрече шестого тура группы “2” Арановски помогать ассистенты Сергей Беккер и Олег Плужник (оба — из Харькова), четвертый арбитр — Семен Шлончак (Черкассы). Дополнительными помощниками арбитра назначен Сергей Бойко (Киевская область) и Анатолия Абдулу (Харьков).
Примечательно, что греки ведут борьбу с финнами за повышение в классе в Дивизион В, но отстают на три пункта от конкурентов (9 и 12 очков соответственно).
Добавим также, встреча пройдет в Афинах 18 ноября.