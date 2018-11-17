Киевлянин стал главным арбитром встречи Лиги наций

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105171 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110962 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147956 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143026 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135751 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127892 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170111 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Представитель украинского арбитража Евгений Арановский проведет матч Лиги наций УЕФА, в котором встретятся участники второй группы дивизиона С — сборные Греции и Эстонии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Во встрече шестого тура группы “2” Арановски помогать ассистенты Сергей Беккер и Олег Плужник (оба — из Харькова), четвертый арбитр — Семен Шлончак (Черкассы). Дополнительными помощниками арбитра назначен Сергей Бойко (Киевская область) и Анатолия Абдулу (Харьков).

Примечательно, что греки ведут борьбу с финнами за повышение в классе в Дивизион В, но отстают на три пункта от конкурентов (9 и 12 очков соответственно).

Добавим также, встреча пройдет в Афинах 18 ноября.

Украинские Национальные Новости

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