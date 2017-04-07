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Кияни зможуть обрати пісні, що супроводжуватимуть роботу фонтану на Майдані Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мешканці столиці можуть самі сформувати список композицій, що супроводжуватимуть світло-музичне шоу фонтанів Малі та Великі чаші, що на Майдані Незалежності. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, жителі Києва зможуть самі обирати музику, під яку працюватимуть фонтани. Зробити це можна проголосувавши за ту чи іншу композицію за посиланням.

“Уже з першого травня фонтанний комплекс запрацює після трьох років перерви. Основні роботи вже виконані. Ми плануємо зробити його світло-музичним: у вечірні години з 21:00 до 23:00 з вівторка до неділі на киян та гостей міста чекає світло-музичне шоу. І ми пропонуємо людям обрати музичні твори, що лунатимуть на головній площі країни”, — зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, фонтанний комплекс Малі та Великі чаші на Майдані Незалежності, буди пошкоджені під час Революції Гідності. Міська влада виділила на його реконструкцію понад 32 млн грн. На об’єкті замінене насосне обладнання, прокладені нові мережі, замінені гранітні елементи, огороджуючи конструкції, встановлено автоматику. Фонтан буде оснащений системою відеонагляду — 10-ма камерами відео спостереження.

Як повідомляв УНН, через напівмарафон в Києві обмежать рух транспорту.

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