Киевляне смогут выбрать песни, которые будут сопровождать работу фонтана на Майдане Независимости

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47412 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104143 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160114 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118152 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117499 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113092 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104646 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154539 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киевляне смогут выбрать песни, которые будут сопровождать работу фонтана на Майдане Независимости

Киевляне смогут выбрать песни, которые будут сопровождать работу фонтана на Майдане Независимости

Киев  •  УНН

 • 15645 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Жители столицы могут сами сформировать список композиций, которые будут сопровождать свето-музыкальное шоу фонтанов Малые и Большие чаши, что на Майдане Независимости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, жители Киева смогут сами выбирать музыку, под которую будут работать фонтаны. Сделать это можно проголосовав за ту или иную композицию по ссылке .

"Уже с первого мая фонтанный комплекс заработает после трех лет перерыва. Основные работы уже выполнены. Мы планируем сделать его свето-музыкальным: в вечерние часы с 21:00 до 23:00 со вторника по воскресенье киевлян и гостей города ждет свето-музыкальное шоу. И мы предлагаем людям выбрать музыкальные произведения, будут звучать на главной площади страны ", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, буди повреждены во время Революции Достоинства. Городские власти выделили на его реконструкцию более 32 млн грн. На объекте заменено насосное оборудование, проложены новые сети, заменены гранитные элементы, ограждающие конструкции, установлены автоматику. Фонтан будет оснащен системой видеонаблюдения - 10-ю камерами видеонаблюдения.

Как сообщал УНН, из полумарафон в Киеве ограничат движение транспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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