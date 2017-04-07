Киевляне смогут выбрать песни, которые будут сопровождать работу фонтана на Майдане Независимости

Так, жители Киева смогут сами выбирать музыку, под которую будут работать фонтаны. Сделать это можно проголосовав за ту или иную композицию по ссылке .

"Уже с первого мая фонтанный комплекс заработает после трех лет перерыва. Основные работы уже выполнены. Мы планируем сделать его свето-музыкальным: в вечерние часы с 21:00 до 23:00 со вторника по воскресенье киевлян и гостей города ждет свето-музыкальное шоу. И мы предлагаем людям выбрать музыкальные произведения, будут звучать на главной площади страны ", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Независимости, буди повреждены во время Революции Достоинства. Городские власти выделили на его реконструкцию более 32 млн грн. На объекте заменено насосное оборудование, проложены новые сети, заменены гранитные элементы, ограждающие конструкции, установлены автоматику. Фонтан будет оснащен системой видеонаблюдения - 10-ю камерами видеонаблюдения.

Как сообщал УНН, из полумарафон в Киеве ограничат движение транспорта.