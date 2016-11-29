Кияни запропонували Київраді знести фасад "Театру на Подолі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На сайті Київської міської ради зареєстровано електронну петицію з проханням повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, знести новий фасад Київського драматичного театру на Подолі та повернути історичний вигляд будинку, передає УНН.
"Вважаю, що новий фасад театру на Подолі має бути знесений, а вулиці має бути повернений історичний вигляд. Дані роботи мають бути покладені на забудовника та проектувальника",- написав автор петиції Віктор Назаренко.
Він, зокрема, звертає увагу на те, що Андріївський узвіз є візитною карткою Києва та всієї України і має бути збережений у первісному стані, таким, як він був збудований у 18 столітті.
При цьому, на думку автора електронної петиції, нові модерністські фасади руйнують історичну цінність та туристичну привабливість вулиці, тому Театру на Подолі має бути повернутий його історичний вигляд.
"Посадові особи, що давали дозвіл на руйнування історичного центру Києва мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а наразі усунені з посад",- запропонував також В. Назаренко.
Наразі електронна петиція вже набрала 347 підписів.
Нагадаємо, як повідомив головний архітектор столиці Олександр Свистунов зовнішній вигляд "Театру на Подолі" обговорюватимуть на громадських слуханнях і містобудівній раді.