Киевляне предложили Киевсовету снести фасад "Театра на Подоле"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску , снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик здания, передает УНН.
"Считаю, что новый фасад театра на Подоле должен быть снесен, а улице должен быть возвращен исторический облик. Данные работы должны быть возложены на застройщика и проектировщика", - написал автор петиции Виктор Назаренко.
Он, в частности, обращает внимание на то, что Андреевский спуск является визитной карточкой Киева и всей Украины и должен быть сохранен в первоначальном состоянии, таким, как он был построен в 18 веке.
При этом, по мнению автора электронной петиции, новые модернистские фасады разрушают историческую ценность и туристическую привлекательность улицы, потому Театру на Подоле должен быть возвращен его исторический облик.
"Должностные лица, которые давали разрешение на разрушение исторического центра Киева должны быть привлечены к уголовной ответственности, а пока отстранены от должностей", - предложил также В. Назаренко.
Сейчас электронная петиция уже набрала 347 подписей.
Напомним, как сообщил главный архитектор столицы Александр Свистунов внешний вид "Театра на Подоле" будет обсуждаться на общественных слушаниях и градостроительном совете .