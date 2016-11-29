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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Киевляне предложили Киевсовету снести фасад "Театра на Подоле"

Киев • УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску , снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик здания, передает УНН.

Киевляне предложили Киевсовету снести фасад "Театра на Подоле"

"Считаю, что новый фасад театра на Подоле должен быть снесен, а улице должен быть возвращен исторический облик. Данные работы должны быть возложены на застройщика и проектировщика", - написал автор петиции Виктор Назаренко.

Он, в частности, обращает внимание на то, что Андреевский спуск является визитной карточкой Киева и всей Украины и должен быть сохранен в первоначальном состоянии, таким, как он был построен в 18 веке.

При этом, по мнению автора электронной петиции, новые модернистские фасады разрушают историческую ценность и туристическую привлекательность улицы, потому Театру на Подоле должен быть возвращен его исторический облик.

"Должностные лица, которые давали разрешение на разрушение исторического центра Киева должны быть привлечены к уголовной ответственности, а пока отстранены от должностей", - предложил также В. Назаренко.

Сейчас электронная петиция уже набрала 347 подписей.

Напомним, как сообщил главный архитектор столицы Александр Свистунов внешний вид "Театра на Подоле" будет обсуждаться на общественных слушаниях и градостроительном совете .

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