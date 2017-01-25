Кияни закликають перейменувати станцію метро “Площа Льва Толстого” на “Героїв України”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Кияни зареєстрували петицію на сайті Київської міської ради з проханням перейменувати станцію метро “Площа Льва Толстого” на “Героїв України”, передає УНН.
Автором петиції виступив Сергій Соболєв.
“Пересадочна станція метро „Площа Льва Толстого“ має носити суто українську назву! Лев Толстой був видатним письменником, філософом та освітнім діячем, — назва площі на честь нього має лишатися, але ж він не був українським діячем, тому не обов’язково називати в його честь ще й станцію метро в столиці України! Через цю станцію метро щодня проїжджають мільйони людей, — вони повинні чути українську назву, — як варіант пропоную назву: "Героїв України“, — йдеться в тексті петиції.
Петиція була зареєстрована 4 січня 2017 року і набрала наразі 77 підписів із 10 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 68 днів.
Як повідомляв УНН, П.Порошенку запропонували перейменувати столичну площу Л.Толстого на честь Д.Трампа.