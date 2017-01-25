Киевляне призывают переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в "Героев Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Киевляне зарегистрировали петицию на сайте Киевского городского совета с просьбой переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в "Героев Украины", передает УНН.
Автором петиции выступил Сергей Соболев.
"Пересадочная станция метро "Площадь Льва Толстого" должна носить сугубо украинское название! Лев Толстой был выдающимся писателем, философом и образовательным деятелем - название площади в честь него должно оставаться, но он не был украинским деятелем, поэтому не обязательно называть в его честь еще и станцию метро в столице Украины! Через эту станцию метро ежедневно проезжают миллионы людей, - они должны слышать украинское название - как вариант предлагаю название: "Героев Украины", - говорится в тексте петиции.
Петиция была зарегистрирована 4 января 2017 г. и набрала пока 77 подписей из 10 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 68 дней.
Как сообщал УНН, П.Порошенко предложили переименовать столичную площадь Л.Толстого в честь Д.Трампа.