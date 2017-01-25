Кияни закликали облаштувати світлофором пішохідний перехід, де напередодні збили трьох ліцеїсток

ukru
18:00 • 29517 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 59328 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 78045 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 149691 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 134394 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 169109 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 162028 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 162251 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 314290 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 337079 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 65074 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 87124 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 131731 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 114515 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 122577 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 149769 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 314323 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 337111 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 256975 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 330528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 13771 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 38154 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 46564 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 122577 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 131731 перегляди
Актуальне
Кияни закликали облаштувати світлофором пішохідний перехід, де напередодні збили трьох ліцеїсток

Кияни закликали облаштувати світлофором пішохідний перехід, де напередодні збили трьох ліцеїсток

Київ • УНН

 • 13393 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Кияни зареєстрували петицію на сайті Київської міської ради з проханням облаштувати світлофором пішохідний перехід на проспекті Відрадний, що знаходиться поблизу Авіакосмічного ліцею Національного авіаційного університету, де напередодні збили трьох ліцеїстом, передає УНН.

Автором петиції виступила Тамара Котирло.

“Після нещасного випадку, який трапився з однокласницями моєї доньки, ученицями Авіакосмічного ліцею 16 січня цього року на пішохідному переході по проспекту Відрадний біля вулиці Донця, звертаюся до всіх служб, які мають відношення до впорядкування та регулювання дорожнього руху в Солом’янському районі, з проханням обладнати даний пішохідний перехід світлофором або пристроями примусового зниження швидкості”, — йдеться в тексті петиції.

Автор петиції наголошує, що не об лаштований належним чином пішохідний перехід знаходиться поблизу одного із корпусів Національного авіаційного університету, Авіакосмічного ліцею НАУ, а також музею української природи, архітектури і побуту “Мамаєва Слобода”.

“Дана ділянка дороги є місцем інтенсивного руху транспортних засобів... Але найголовнішим фактором для встановлення світлофора або пристрою примусового зниження швидкості на даній ділянці вважаю наявність там навчальних закладів — це Авіакосмічний ліцей НАУ та й сам Національний авіаційний університет, а також зони масового відпочинку — куточок української природи, архітектури та побуту „Мамаєва Слобода“, до якої часто привозять на екскурсії вихованців дошкільних навчальних закладів та школярів з усього міста і вихователі та вчителі вимушені переводити через „наш страшний перехід“ дітей”, — додала автор петиції.

Петиція була зареєстрована 23 січня 2017 року і набрала наразі 233 підписи із 10 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилися 87 днів.

Як повідомляв УНН, у Києві авто на проспекті Відрадному збило на переході трьох ліцеїсток. Внаслідок аварії одна дитина отримала перелом стегна, ще двоє — незначні тілесні ушкодження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86