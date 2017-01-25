Кияни закликали облаштувати світлофором пішохідний перехід, де напередодні збили трьох ліцеїсток
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Кияни зареєстрували петицію на сайті Київської міської ради з проханням облаштувати світлофором пішохідний перехід на проспекті Відрадний, що знаходиться поблизу Авіакосмічного ліцею Національного авіаційного університету, де напередодні збили трьох ліцеїстом, передає УНН.
Автором петиції виступила Тамара Котирло.
“Після нещасного випадку, який трапився з однокласницями моєї доньки, ученицями Авіакосмічного ліцею 16 січня цього року на пішохідному переході по проспекту Відрадний біля вулиці Донця, звертаюся до всіх служб, які мають відношення до впорядкування та регулювання дорожнього руху в Солом’янському районі, з проханням обладнати даний пішохідний перехід світлофором або пристроями примусового зниження швидкості”, — йдеться в тексті петиції.
Автор петиції наголошує, що не об лаштований належним чином пішохідний перехід знаходиться поблизу одного із корпусів Національного авіаційного університету, Авіакосмічного ліцею НАУ, а також музею української природи, архітектури і побуту “Мамаєва Слобода”.
“Дана ділянка дороги є місцем інтенсивного руху транспортних засобів... Але найголовнішим фактором для встановлення світлофора або пристрою примусового зниження швидкості на даній ділянці вважаю наявність там навчальних закладів — це Авіакосмічний ліцей НАУ та й сам Національний авіаційний університет, а також зони масового відпочинку — куточок української природи, архітектури та побуту „Мамаєва Слобода“, до якої часто привозять на екскурсії вихованців дошкільних навчальних закладів та школярів з усього міста і вихователі та вчителі вимушені переводити через „наш страшний перехід“ дітей”, — додала автор петиції.
Петиція була зареєстрована 23 січня 2017 року і набрала наразі 233 підписи із 10 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилися 87 днів.
Як повідомляв УНН, у Києві авто на проспекті Відрадному збило на переході трьох ліцеїсток. Внаслідок аварії одна дитина отримала перелом стегна, ще двоє — незначні тілесні ушкодження.