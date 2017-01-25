Киевляне призвали обустроить светофором пешеходный переход, где накануне сбили трех лицеисток
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Киевляне зарегистрировали петицию на сайте Киевского городского совета с просьбой обустроить светофором пешеходный переход на проспекте Отрадный, находящийся вблизи Авиакосмического лицея Национального авиационного университета, где накануне сбили трех лицеистом, передает УНН.
Автором петиции выступила Тамара Котырло.
"После несчастного случая, который произошел с одноклассницами моей дочери, ученицами Авиакосмического лицея 16 января этого года на пешеходном переходе по проспекту Отрадный возле улицы Донца, обращаюсь ко всем службам, которые имеют отношение к упорядочению и регулированию дорожного движения в Соломенском районе, с просьбой оборудовать данный пешеходный переход светофором или устройствами принудительного снижения скорости", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции подчеркивает, что необорудованный надлежащим образом пешеходный переход находится вблизи одного из корпусов Национального авиационного университета, Авиакосмического лицея НАУ, а также музея украинской природы, архитектуры и быта "Мамаева Слобода".
"Данный участок дороги является местом интенсивного движения транспортных средств... Но самым главным фактором для установления светофора или устройства принудительного снижения скорости на данном участке считаю наличие там учебных заведений - это Авиакосмический лицей НАУ и сам Национальный авиационный университет, а также зоны массового отдыха - уголок украинской природы, архитектуры и быта "Мамаева Слобода", куда часто привозят на экскурсии воспитанников дошкольных учебных заведений и школьников со всего города и воспитатели и учителя вынуждены переводить через "наш страшный переход" детей", - добавила автор петиции.
Петиция была зарегистрирована 23 января 2017 года и набрала пока 233 подписи из 10 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 87 дней.
Как сообщал УНН, в Киеве авто на проспекте Отрадном сбило на переходе трех лицеисток. В результате аварии один ребенок получил перелом бедра, еще двое - незначительные телесные повреждения.