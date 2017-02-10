Кияни взяли участь в акції “Велосипедом на роботу”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Зранку на столичному Майдані Незалежності біля Лядських воріт відбулася акція до Всесвітнього зимового дня “Велосипедом на роботу”, передає кореспондент УНН.
Так, близько двох десятків киян в рамках акції “Велосипедом на роботу” приїхали на двоколісному транспорті на Майдан Незалежності.
Більшість учасників користуються ним щодня. Адже на їхню думку, велосипедом добиратися до роботи зручніше і економніше.
“Наснагу дають такі заходи, як цей. Тому я і сюди приїхав, щоб подивилися, що тут нічого страшного немає, одні задоволення при цьому”, – розповів один із учасників, 68-літній Сергій Левченко, який вже 40 років їздить на роботу на велосипеді.
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Як зауважили велосипедисти, у Києві є вдалий приклад якісного веломаршруту: Троєщина – Європейська площа, який дозволяє мешканцям віддаленого району Троєщини добиратися до центру міста. Однак цього мало, необхідно збільшити кількість веломаршрутів, покращити велоінфраструктуру.
“Коли з’являється інфраструктура, їздити стає комфортно, зручно, безпечно. Якщо це зима, щоб люди мали змогу їздити на велосипеді, то комунальні служби мають чистити дороги”, – зауважила учасниця акції Анастасія Макаренко.
Як повідомляв УНН, велопробіг незрячих людей на тандемах відбувся у Києві.