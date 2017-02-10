Киевляне приняли участие в акции "На велосипеде на работу"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Утром на столичном Майдане Незалежности у Лядских ворот состоялась акция ко Всемирному зимнему дню "На велосипеде на работу", передает корреспондент УНН.
Так, около двух десятков киевлян в рамках акции "На велосипеде на работу" приехали на двухколесном транспорте на Майдан Незалежности.
Большинство участников пользуются им ежедневно. Ведь по их мнению, велосипедом добираться до работы удобнее и экономнее.
"Воодушевление дают такие мероприятия, как это. Поэтому я и сюда приехал, чтобы посмотрели, что здесь ничего страшного нет, одни удовольствия при этом", - рассказал один из участников, 68-летний Сергей Левченко, который уже 40 лет ездит на работу на велосипеде.
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Как отметили велосипедисты, в Киеве есть удачный пример качественного веломаршруту Троещина - Европейская площадь, который позволяет жителям отдаленного района Троещины добираться до центра города. Однако этого мало, необходимо увеличить количество веломаршрутов, улучшить велоинфраструктуру.
"Когда появляется инфраструктура, ездить становится комфортно, удобно, безопасно. Если это зима, чтобы люди имели возможность ездить на велосипеде, то коммунальные службы должны чистить дороги", - отметила участница акции Анастасия Макаренко.
Как сообщал УНН, велопробег незрячих людей на тандемах состоялся в Киеве.