Кияни скаржаться на ще одне незаконне будівництво у Києві і вимагають від мерії його зупинити

ukru
18:06 • 1360 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 46646 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 102604 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 110207 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 112462 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 144071 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124068 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124105 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123545 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107366 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 70468 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 81734 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 101489 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 100234 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 65620 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 52556 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 65575 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 59495 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 144057 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 112202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 40659 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 50684 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105733 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124235 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123762 перегляди
Актуальне
Кияни скаржаться на ще одне незаконне будівництво у Києві і вимагають від мерії його зупинити

Кияни скаржаться на ще одне незаконне будівництво у Києві і вимагають від мерії його зупинити

Київ • УНН

 • 18217 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Мешканці столиці вимагають від Віталія Кличка зупинити незаконне будівництво торгово-розважального центру у районі станції метро "Лісова". Із таким закликом вони звернулися до мерії через сайт електронних петицій КМДА, передає УНН.

"Ми вимагаємо, щоб ви (Віталій Кличко - ред.) зупинили незаконне будівництво торгово-розважального центру (ТРЦ) у районі станції метро "Лісова", - йдеться у тексті.

Натомість, кияни наголошують на необхідності облаштуванням прилеглої території, яку раніше віддали під забудову (частина парку "Кіото"), а також на побудові транспортної розв'язки для автобусів.

"Практично все населення Київської області працює у Києві, тому необхідна автостанція і транспортна розв'язка біля станції метро "Лісова", а ніяк не ТРЦ. Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) України 28 липня 2020 року відмовила ТОВ "Женсан" у видачі дозволу на будівництво багатофункціонального торгово-розважального центру біля станції метро "Лісова", Lesnaya Mall (проект Mandarin Plaza Вагіфа Алієва). Відповідна відмова розміщена на офіційному сайті ДАБІ.

Причин для відмови багато: у проекті не дотримано необхідну кількість паркувальних майданчиків, розрахунок класу наслідків зроблений на підставі площі ТРЦ на 141 тис. кв. м, тоді як в експертному звіті проекту ТРЦ - 171 тис. кв. м, не надана фотокопія договору з підрядчиками на здійснення технічного нагляду і т.д. Але основна причина вражає: ДАБІ на третьому році будівництва побачила, що зазначена територія в принципі не може бути виділена під будівництво чого-небудь, так як Генеральний план Києва відводить її під зелені насадження.

2 вересня 2020 року комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку і запобігання корупції розглянула питання "щодо незаконного будівництва біля станції метро "Лісова", але остаточного рішення про заборону будівництва не прийнято!", - пояснюють автори петиції.

Тож кияни апелюють до мерії із запитанням: "скільки ще свавілля буде панувати у нашому місті?".

Нагадаємо, що від Кличка також вимагають зупинити протиправну забудову Пущі-Водиці. Ще вимагають припинити незаконне будівництво на Поштовій площі. Також кияни апелюють до КМДА і через забудову національного природного парку "Голосіївський".

Загалом, поточного року Київ очолив рейтинг найкорумпованіших міст у сфері будівництва.

Експерти ж кажуть, що все це через наявність "смотрящих", які й керують столицею замість мера Кличка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92