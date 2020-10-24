Кияни скаржаться на ще одне незаконне будівництво у Києві і вимагають від мерії його зупинити

"Ми вимагаємо, щоб ви (Віталій Кличко - ред.) зупинили незаконне будівництво торгово-розважального центру (ТРЦ) у районі станції метро "Лісова", - йдеться у тексті.

Натомість, кияни наголошують на необхідності облаштуванням прилеглої території, яку раніше віддали під забудову (частина парку "Кіото"), а також на побудові транспортної розв'язки для автобусів.

"Практично все населення Київської області працює у Києві, тому необхідна автостанція і транспортна розв'язка біля станції метро "Лісова", а ніяк не ТРЦ. Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) України 28 липня 2020 року відмовила ТОВ "Женсан" у видачі дозволу на будівництво багатофункціонального торгово-розважального центру біля станції метро "Лісова", Lesnaya Mall (проект Mandarin Plaza Вагіфа Алієва). Відповідна відмова розміщена на офіційному сайті ДАБІ.

Причин для відмови багато: у проекті не дотримано необхідну кількість паркувальних майданчиків, розрахунок класу наслідків зроблений на підставі площі ТРЦ на 141 тис. кв. м, тоді як в експертному звіті проекту ТРЦ - 171 тис. кв. м, не надана фотокопія договору з підрядчиками на здійснення технічного нагляду і т.д. Але основна причина вражає: ДАБІ на третьому році будівництва побачила, що зазначена територія в принципі не може бути виділена під будівництво чого-небудь, так як Генеральний план Києва відводить її під зелені насадження.

2 вересня 2020 року комісія Київради з питань дотримання законності, правопорядку і запобігання корупції розглянула питання "щодо незаконного будівництва біля станції метро "Лісова", але остаточного рішення про заборону будівництва не прийнято!", - пояснюють автори петиції.

Тож кияни апелюють до мерії із запитанням: "скільки ще свавілля буде панувати у нашому місті?".

Нагадаємо, що від Кличка також вимагають зупинити протиправну забудову Пущі-Водиці. Ще вимагають припинити незаконне будівництво на Поштовій площі. Також кияни апелюють до КМДА і через забудову національного природного парку "Голосіївський".

Загалом, поточного року Київ очолив рейтинг найкорумпованіших міст у сфері будівництва.

Експерти ж кажуть, що все це через наявність "смотрящих", які й керують столицею замість мера Кличка.