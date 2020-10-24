Киевляне жалуются на еще одно незаконное строительство в Киеве и требуют от мэрии его остановить
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Жители столицы требуют от Виталия Кличко остановить незаконное строительство торгово-развлекательного центра в районе станции метро "Лесная". С таким призывом они обратились в мэрию через сайт электронных петиций КГГА, передает УНН.
"Мы требуем, чтобы вы (Виталий Кличко - ред.) остановили незаконное строительство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в районе станции метро "Лесная", - говорится в тексте.
Так, киевляне отмечают необходимость обустройством прилегающей территории, которую ранее отдали под застройку (часть парка "Киото"), а также на построении транспортной развязки для автобусов.
"Практически все население Киевской области работает в Киеве, поэтому необходима автостанция и транспортная развязка возле станции метро "Лесная", а никак не ТРЦ. Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) Украины 28 июля 2020 года отказала ООО "Женсан" в выдаче разрешения на строительство многофункционального торгово-развлекательного центра возле станции метро "Лесная", Lesnaya Mall (проект Mandarin Plaza Вагифа Алиева). Соответствующий отказ размещен на официальном сайте ГАСИ.
Причин для отказа много: в проекте не соблюдено необходимое количество парковок, расчет класса последствий сделан на основании площади ТРЦ на 141 тыс. кв. м, тогда как в экспертном отчете проекта ТРЦ - 171 тыс. кв. м, не предоставлена фотокопия договора с подрядчиками на осуществление технического надзора и т.д. Но основная причина впечатляет: ГАСИ на третьем году строительства увидела, что указанная территория в принципе не может быть выделена под строительство чего-либо, так как Генеральный план Киева отводит ее под зеленые насаждения.
2 сентября 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции рассмотрела вопрос "о незаконном строительства возле станции метро "Лесная", но окончательного решения о запрете строительства не принято!", - объясняют авторы петиции.
Поэтому киевляне апеллируют к мэрии с вопросом: "сколько еще беспредел будет господствовать в нашем городе?".
Напомним, что от Кличко также требуют остановить противоправную застройку Пущи-Водицы. Еще требуют прекратить незаконное строительство на Почтовой площади. Также киевляне апеллируют к КГГА и из-за застройки национального природного парка "Голосеевский".
В общем, в текущем году Киев возглавил рейтинг самых коррумпированных городов в сфере строительства.
Эксперты говорят, что все это из-за наличия "смотрящих", которые и руководят столицей вместо мэра Кличко.