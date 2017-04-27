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Кияни розповіли про своє ставлення до липецьких заводів народних обранців - опитування

Київ • УНН

 • 13827 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кияни обурені тим, що окремі народні депутати дозволяють собі мати в Російській Федерації певні бізнес-інтереси. Зокрема, мешканці столиці вважають, що такі факти не лише неприпустимі, але й дуже ображають українців, передає УНН.

Кияни розповіли про своє ставлення до липецьких заводів народних обранців - опитування

Так, коментуючи інформацію про наявність у родинного бізнесу нардепа від “Радикальної партії” Сергія Рибалки снекового заводу у Липецьку, киянка Софія зазначила: “Неприпустимо. Я завжди говорила, що це неприпустимо. Або ти українець і вболіваєш за рідну землю, або їдь собі в іншу країну і там збагачуйся... Я думаю, що це буде значно підривати довіру виборців до таких от осіб”.

“Війна іде... як можна з ворогом спілкуватися? Ніяк не можна. Відповідно і результат — потрібно розбиратися з ним (з С. Рибалкою — ред.) - як, що і чому? Він же отримує за це гроші і, мабуть, не малі”, — зазначив киянин Ігор Васильович.

У свою чергу, мешканка столиці Наталя зауважила, що доки відносини України та Росії не владнаються, розвивати українцям бізнес в РФ неприпустимо.

"Я вважаю, що ніхто не повинен цього мати (бізнес в Росії — ред.): ні обранці народні, ні звичайні громадяни... Спочатку потрібно владнати сусідські відносини, а потім уже думати про свій бізнес“, — сказала вона.

Киянка Ольга наголосила, що таким чином нардепи просто спонсорують агресора.

“...неприпустимо, я взагалі вважаю неприпустимо, що відбувається війна і наші, так би мовити, можновладці працюють на Росію. Це все спонсорує війну”, — сказала вона.

Окрім того, киянка Наталя зазначила, що факти про наявність заводів у Липецьку значно підривають довіру до окремих народних обранців та політичних сил.

“Приголомшує, що розмови і дії наших депутатів різняться настільки, що це дивує і ображає, і це просто нонсенс... підриває довіру і це дуже не приємний факт”, - додала вона.

Як повідомляв УНН, у спонсора “Радикальної партії” C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.

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