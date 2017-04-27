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Киевляне рассказали о своем отношении к липецким заводам народных избранников - опрос

Киев • УНН

 • 13827 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Киевляне возмущены тем, что отдельные народные депутаты позволяют себе иметь в Российской Федерации определенные бизнес-интересы. В частности, жители столицы считают, что такие факты не только недопустимы, но и очень оскорбляют украинцев, передает УНН.

Киевляне рассказали о своем отношении к липецким заводам народных избранников - опрос

Так, комментируя информацию о наличии у семейного бизнеса нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки снекового завода в Липецке, киевлянка София отметила: "Недопустимо. Я всегда говорила, что это недопустимо. Или ты украинец и болеешь за родную землю, или езжай себе в другую страну и там обогащайся... Я думаю, что это будет значительно подрывать доверие избирателей к таким вот лицам".

"Война идет ... как можно с врагом общаться? Никак нельзя. Соответственно и результат - нужно разбираться с ним (с С. Рыбалкой - ред.) - как, что и почему? Он получает за это деньги и, видимо, не малые", - отметил киевлянин Игорь Васильевич.

В свою очередь, жительница столицы Наталья заметила, что пока отношения Украины и России не уладятся, развивать украинский бизнес в РФ недопустимо.

"Я считаю, что никто не должен этого иметь (бизнеса в России - ред.): ни избранники народные, ни обычные граждане ... Сначала нужно решить соседские отношения, а потом уже думать о своем бизнесе", - сказала она.

Киевлянка Ольга отметила, что таким образом нардепы просто спонсируют агрессора.

"... недопустимо, я вообще считаю недопустимо, что идет война и наши, так сказать, чиновники работают на Россию. Это все спонсирует войну", - сказала она.

Кроме того, киевлянка Наталья отметила, что факты о наличии заводов в Липецке значительно подрывают доверие к отдельным народным избранникам и политическим силам.

"Поражает, что разговоры и действия наших депутатов различаются настолько, что это удивляет и обижает, и это просто нонсенс ... подрывает доверие и это очень не приятный факт", - добавила она.

Как сообщал УНН, в спонсора "Радикальной партии" C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.

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