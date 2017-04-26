Кияни просять залишити розфарбовану Арку Дружби після "Євробачення"

“Для проведення „Євробачення“ радянський ідеологічний пам’ятник в самому центрі Києва, який офіційно називається „Арка Дружби народів“, а неофіційно — "Ярмо народів“, перетворюють на веселку. Проте незрозуміло, чому таке вдале рішення має застосовуватися лише тимчасово, на термін проведення "Євробачення“. Досі цей пам’ятник височів на дніпровських схилах як похмуре нагадування про міфічне "єднання братських народів Радянського Союзу“; тепер є чудовий шанс оновити вигляд Хрещатого парку, офіційно перейменувавши цю арку в „Arch of Diversity“ ("Арка різноманітності"), як і замислили автори тимчасової інсталяції. Кияни варті такого оновлення не менше, ніж наші європейські гості!”, — йдеться в тексті петиції.

Автором петиції виступив Олексій Панич.

Наразі зібрано 130 підписів з 10 тис. необхідних. Для збору підписів залишилося 89 днів.

Як повідомляв УНН, Арку Дружби народів у Києві “перефарбували” у веселку до “Євробачення”, однак організатори пообіцяли, що після проведення конкурсу “повернуть все, як було”.