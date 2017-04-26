Киевляне просят оставить раскрашенную Арку Дружбы после "Евровидения"

"Для проведения "Евровидения" советский идеологический памятник в самом центре Киева, который официально называется "Арка Дружбы народов", а неофициально - "Иго народов", превращают в радугу. Однако непонятно, почему такое удачное решение должно применяться только временно, на срок проведения "Евровидения". До сих пор этот памятник возвышался на днепровских склонах как мрачное напоминание о мифическом "единение братских народов Советского Союза", теперь есть отличный шанс обновить вид Крещатого парка, официально переименовав эту арку в "Arch of Diversity" ("Арка разнообразия"), как и задумали авторы временной инсталляции. Киевляне стоят такого обновления не менее наши европейские гости!", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Алексей Панич.

Сейчас собрано 130 подписей из 10 тыс. необходимых. Для сбора подписей осталось 89 дней.

Как сообщал УНН, Арку Дружбы народов в Киеве "перекрасили" в радугу к "Евровидению", однако организаторы пообещали, что после проведения конкурса "вернут все, как было".