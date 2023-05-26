Кияни проголосували щодо нових бюстів на станції метро "Університет": відомі результати опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У додатку "Київ цифровий", завершилося опитування щодо заміни бюстів на станції метро "Університет" в столиці, пише УНН.
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Так, кияни голосували щодо заміни чотирьох бюстів на платформі станції метро "Університет". Голосування тривало з 10 по 24 травня 2023 року. Учасники опитування обрали наступне:
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- Бюст Дмитра Менделєєва замінити на Миколу Пирогова;
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- Замість Михайла Ломоносова встановити бюст князя Володимира Великого;
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- Бюст Максима Горького замінити на Михайла Грушевського;
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- Замість Олександра Пушкіна становити бюст Василя Стуса.
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Наразі, на станції розташовано 8 бюстів українських та російських письменників та вчених, а саме: Івана Франка, Тараса Шевченка, Григорія Сковороди, Олександра Пушкіна, Олександра Богомольця, Дмитра Менделєєва, Михайла Ломоносова, та Максима Горького.
Нагадаємо
Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Зокрема, серед них вулиці Льва Толстого, Марини Цвєтаєвої та проспект Юрія Гагаріна.