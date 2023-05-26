Киевляне проголосовали относительно новых бюстов на станции метро "Университет": известны результаты опроса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В приложении "Киев цифровой", завершился опрос по замене бюстов на станции метро "Университет" в столице, пишет УНН.
Детали
Так, киевляне голосовали по замене четырех бюстов на платформе станции метро "Университет". Голосование длилось с 10 по 24 мая 2023 года. Участники опроса выбрали следующее:
-
- Бюст Дмитрия Менделеева заменить на Николая Пирогова;
-
- Вместо Михаила Ломоносова установить бюст князя Владимира Великого;
-
- Бюст Максима Горького заменить на Михаила Грушевского;
-
- Вместо Александра Пушкина установить бюст Василия Стуса.
-
Сейчас на станции расположено 8 бюстов украинских и российских писателей и ученых, а именно: Ивана Франко, Тараса Шевченко, Григория Сковороды, Александра Пушкина, Александра Богомольца, Дмитрия Менделеева, Михаила Ломоносова, и Максима Горького.
Напомним
Киевсовет переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В частности, среди них улицы Льва Толстого, Марины Цветаевой и проспект Юрия Гагарина.