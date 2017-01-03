Кияни пішки переходять Московський міст через ДТП

Через ДТП на під’їзді до Московського мосту з боку проспекту Степана Бандери утворився затор, який тягнеться до Троєщини.

Деякі кияни, не дочекавшись маршрутних таксі переходять міст пішки.

За даними "Яндекс Затори". швидкість руху на Московському мості становить 7 км за годину.

Станом на 18:56, затори у Києві 3 бали.

Як повідомляв УНН, вантажівка в'їхала в позашляховик у центрі Києва.