Кияни пішки переходять Московський міст через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Через ДТП на під’їзді до Московського мосту з боку проспекту Степана Бандери утворився затор, кияни пішки переходять мостову переправу, передає кореспондент УНН.
Через ДТП на під’їзді до Московського мосту з боку проспекту Степана Бандери утворився затор, який тягнеться до Троєщини.
Деякі кияни, не дочекавшись маршрутних таксі переходять міст пішки.
За даними "Яндекс Затори". швидкість руху на Московському мості становить 7 км за годину.
Станом на 18:56, затори у Києві 3 бали.
Як повідомляв УНН, вантажівка в'їхала в позашляховик у центрі Києва.