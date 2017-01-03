Киевляне пешком переходят Московский мост из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Из-за ДТП на подъезде к Московскому мосту со стороны проспекта Степана Бандеры образовался затор, киевляне пешком переходят мостовую переправу, передает корреспондент УНН.
Из-за ДТП на подъезде к Московскому мосту со стороны проспекта Степана Бандеры образовался затор, который тянется на Троещину.
Некоторые киевляне, не дождавшись маршрутных такси переходят мост пешком.
По данным "Яндекс Пробки", скорость движения на Московском мосту составляет 7 км в час.
По состоянию на 18.56, пробки в Киеве 3 балла.
Как сообщал УНН, грузовик въехал во внедорожник в центре Киева.