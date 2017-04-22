Киянам заборгували майже 83,5 млн грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Упродовж лютого 2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у Києві зросла на 12,3% і станом на 1 березня 2017 року становила 83 млн 481,4 тис. грн, передає УНН з посиланням на Головне управління статистики у місті Києві.
За даними відомства, станом на 1 березня 2017 року основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність.
"На 1 березня 2017 року основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність - 56,7%, при цьому більше, ніж чотири п’ятих – на Шевченківський - 33,0%, Печерський - 31,0% та Солом’янський - 17,3% райони", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за словами Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, у 2017 році зросла зарплата 4,5 мільйона українців.