Киевлянам задолжали почти 83,5 млн грн зарплаты

По данным ведомства, по состоянию на 1 марта 2017 года основная доля общей суммы долга приходилась на профессиональную, научную и техническую деятельность.

"На 1 марта 2017 года основная доля общей суммы долга приходилась на профессиональную, научную и техническую деятельность - 56,7%, при этом больше, чем четыре пятых - на Шевченковский - 33,0%, Печерский - 31,0% и Соломенский - 17,3% район", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в 2017 году выросла зарплата 4,5 миллиона украинцев.