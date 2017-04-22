Киевлянам задолжали почти 83,5 млн грн зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В течение февраля 2017 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Киеве выросла на 12,3% и на 1 марта 2017 года составила 83 млн 481,4 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на Главное управление статистики в городе Киеве.
По данным ведомства, по состоянию на 1 марта 2017 года основная доля общей суммы долга приходилась на профессиональную, научную и техническую деятельность.
"На 1 марта 2017 года основная доля общей суммы долга приходилась на профессиональную, научную и техническую деятельность - 56,7%, при этом больше, чем четыре пятых - на Шевченковский - 33,0%, Печерский - 31,0% и Соломенский - 17,3% район", - говорится в сообщении.
Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в 2017 году выросла зарплата 4,5 миллиона украинцев.