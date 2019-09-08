Киянам розповіли, з якої погоди розпочнеться наступний тиждень

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. На початку тижня у Києві прогнозується невелика хмарність, але без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом, у понеділок, 9 вересня, у Києві буде невелика хмарність, втім, без опадів. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, а вдень – 26-28°.

Щодо Київської області, то завтра тут також невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.

Суттєво погода у Києві не зміниться 10-11 вересня – також прогнозується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Нагадаємо, у найближчі три доби в Україні без опадів.

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