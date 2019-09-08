Киевлянам рассказали, с которой погоды начнется следующая неделя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В начале недели в Киеве прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозу, в понедельник, 9 сентября, в Киеве будет облачно с прояснениями, но, без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, а днем - 26-28°.
Что касается Киевской области, то завтра здесь также небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.
Существенно погода в Киеве не изменится 10-11 сентября - также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.
Напомним, в ближайшие трое суток в Украине без осадков.