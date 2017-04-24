Киянам пропонують придбати житло на “Манхеттені”

На відкритті Віце-президент ПАТ “ХК “Київміськбуд” Аркадій Бондарев зазначив, що новий житловий комплекс стане справжньою окрасою міста.

“Через два з половиною роки він буде готовий і буде радувати і мешканців і містян. Житловий комплекс з цікавими фасадами, з усіма зручностями, з усією інфрастуктурою для комфортного життя. Плюс, гарне розташування новобудови. Це фактично центр міста, зручне транспортне сполучення, метро. Є багато людей, які чекали, коли наша компанія оголосить по початок продажів, і сьогодні ми вітатимемо першого нашого покупця, щасливу молоду родину, яка придбала тут квартиру”, — зазначив Аркадій Бондарев.

На відкритті ЖК “Manhattan city” першим покупцям вручили пам’ятний подарунок від компанії, а ті своєю чергою підкреслили, що купували квартиру саме у “Київміськбуду”, тому що впевнені у репутації забудовника і довіряють Холдингу.

Директор Департаменту реалізації нерухомості та по роботі з інвесторами Тетяна Маркова відзначила, що зараз на квартири в ЖК “Manhattan city” діє знижка до −15%.

“Люди сьогодні обирають не просто квартиру, люди обирають стиль життя, тому наша компанія запроектувала саме такий незвичайний будинок в Шевченківському районі нашого Києва. Це три 36-поверховних будинки, до 5-го поверху нежитлові приміщення та наземний паркінг. Будинок сучасний, будинок з унікальною архітектурою, з навісним фасадом та плаваючими вікнами, дійсно американського стилю, будинок в якому розташовано і басейн, і ресторани, і дитячий майданчик „Manhattan land“. При чому, не зважаючи на всі переваги нового ЖК, зараз надається знижка у 15% при стовідсотковій оплаті, і 7,5 при внесенні половини суми. Також, звертаю увагу, що покупці можуть скористатися розсрочкою, вона надається на три роки, щоб всі, хто обрав собі тут квартиру, могли спокійно її придбати”, — сказала Тетяна Маркова.