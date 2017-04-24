Киевлянам предлагают приобрести жилье на "Манхэттене"

На открытии Вице-президент ПАО “ХК “Киевгорстрой” Аркадий Бондарев отметил, что новый жилой комплекс станет настоящим украшением города.

“Через два с половиной года он будет готов и будет радовать и жителей, и горожан. Жилой комплекс с интересными фасадами, со всеми удобствами, со всей инфраструктурой для комфортной жизни. Плюс, хорошее расположение новостройки. Это фактически центр города, удобное транспортное сообщение, метро. Есть много людей, которые ждали, когда наша компания объявит о начале продаж, и сегодня мы будем поздравлять первого нашего покупателя, счастливую молодую семью, которая приобрела здесь квартиру”, — отметил Аркадий Бондарев.

На открытии ЖК “Manhattan city” первым покупателям вручили памятный подарок от компании, а те в свою очередь подчеркнули, что покупали квартиру именно в “Киевгорстроя”, потому что уверены в репутации застройщика и доверяют Холдинга.

Директор Департамента реализации недвижимости и по работе с инвесторами Татьяна Маркова отметила, что сейчас на квартиры в ЖК “Manhattan city” действует скидка до 15%.

“Люди сегодня выбирают не просто квартиру, люди выбирают стиль жизни, поэтому наша компания запроектировала именно такой нестандартный дом в Шевченковском районе нашего Киева. Это три 36-этажных дома, до 5-го этажа нежилые помещения и наземный паркинг. Дом современный, дом с уникальной архитектурой, с навесным фасадом и плавающими окнами, действительно американский стиль, дом в котором расположен и бассейн, и рестораны, и детская площадка „Manhattan land“. Причем, несмотря на все преимущества нового ЖК, на квартиры сейчас предоставляется скидка в 15% при стопроцентной оплате, и 7,5% при внесении половины суммы. Также, обращаю внимание, что покупатели могут воспользоваться рассрочкой, она дается на три года, чтобы все, кто выбрал себе здесь квартиру, могли спокойно ее приобрести”, — сказала Татьяна Маркова.