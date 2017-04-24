Киевлянам предлагают приобрести жилье на "Манхэттене"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23041 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85273 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143443 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111952 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113550 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110628 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102852 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103198 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киевлянам предлагают приобрести жилье на "Манхэттене"

Киевлянам предлагают приобрести жилье на "Манхэттене"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. “Киевгорстрой” открыл новый отдел продаж на проспекте Победы. И теперь купить квартиру в “Manhattan city” можно будет непосредственно возле стройплощадки, сообщает УНН.

На открытии Вице-президент ПАО “ХК “Киевгорстрой” Аркадий Бондарев отметил, что новый жилой комплекс станет настоящим украшением города.

“Через два с половиной года он будет готов и будет радовать и жителей, и горожан. Жилой комплекс с интересными фасадами, со всеми удобствами, со всей инфраструктурой для комфортной жизни. Плюс, хорошее расположение новостройки. Это фактически центр города, удобное транспортное сообщение, метро. Есть много людей, которые ждали, когда наша компания объявит о начале продаж, и сегодня мы будем поздравлять первого нашего покупателя, счастливую молодую семью, которая приобрела здесь квартиру”, — отметил Аркадий Бондарев.

На открытии ЖК “Manhattan city” первым покупателям вручили памятный подарок от компании, а те в свою очередь подчеркнули, что покупали квартиру именно в “Киевгорстроя”, потому что уверены в репутации застройщика и доверяют Холдинга.

Директор Департамента реализации недвижимости и по работе с инвесторами Татьяна Маркова отметила, что сейчас на квартиры в ЖК “Manhattan city” действует скидка до 15%.

“Люди сегодня выбирают не просто квартиру, люди выбирают стиль жизни, поэтому наша компания запроектировала именно такой нестандартный дом в Шевченковском районе нашего Киева. Это три 36-этажных дома, до 5-го этажа нежилые помещения и наземный паркинг. Дом современный, дом с уникальной архитектурой, с навесным фасадом и плавающими окнами, действительно американский стиль, дом в котором расположен и бассейн, и рестораны, и детская площадка „Manhattan land“. Причем, несмотря на все преимущества нового ЖК, на квартиры сейчас предоставляется скидка в 15% при стопроцентной оплате, и 7,5% при внесении половины суммы. Также, обращаю внимание, что покупатели могут воспользоваться рассрочкой, она дается на три года, чтобы все, кто выбрал себе здесь квартиру, могли спокойно ее приобрести”, — сказала Татьяна Маркова.

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