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Киянам повідомили, де можна позбутись використаних масок та рукавичок

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Для збору використаних масок і рукавичок у Києві функціонує 14 пунктів. Про це інформує Управління екології та природних ресурсів КМДА, передає УНН.

Киянам повідомили, де можна позбутись використаних масок та рукавичок

"Усі відходи збиратимуть і безпечно утилізуватимуть із дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Цим займатиметься спеціалізована компанія, що має ліцензію, обладнання та потужності, а найголовніше – відповідний досвід. Це – ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни". Спалювання відходів відбувається при температурі 1200°C", – повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.

Зокрема, повідомляється, що здати використані маски і рукавички можна у магазинах мережі Billa:

• вул. Гришка, 3;
• просп. Маяковського, 85;
• Бессарабська площа, 2;
• вул. Тростянецька, 1-А;
• Дарницька площа, 1;
• просп. Повітрофлотський, 56-А;
• вул. Голосіївська, 13-А;
• Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус";
• вул. Велика Васильківська, 100;
• вул. Попудренка, 40.

У магазинах мережі METRO Cash & Carry:

• просп. Григоренка, 43;
• Кільцева дорога, 1-В;
• просп. С. Бандери, 26-В;
• вул. С. Лифаря, 2-А.

Як повідомляв УНН, раніше в Міндовкілля попередили, що кількість використаних засобів індивідуального захисту та предметів догляду за хворими з коронавірусом та інших медичних відходів, що потрапляють до звалищ, зростає.

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