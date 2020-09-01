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Киевлянам сообщили, где можно избавиться от использованных масок и перчаток

Киев • УНН

 • 12664 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Для сбора использованных масок и перчаток в Киеве функционирует 14 пунктов. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА, передает УНН.

Киевлянам сообщили, где можно избавиться от использованных масок и перчаток

"Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Этим будет заниматься специализированная компания, имеющая лицензию, оборудование и мощности, а самое главное - соответствующий опыт. Это - ООО "Центр экобезопасности и гигиены". Сжигание отходов происходит при температуре 1200°C", - сообщил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.

В частности, сообщается, что сдать использованы маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:

• ул. Гришка, 3;
• просп. Маяковского, 85;
• Бессарабская площадь, 2;
• ул. Тростянецкая, 1-А;
• Дарницкая площадь, 1;
• просп. Воздухофлотский, 56-А;
• ул. Голосеевская, 13-А;
• Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
• ул. Большая Васильковская, 100;
• ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

• ул. Григоренко, 43;
• Кольцевая дорога, 1-В;
• ул. С. Бандеры, 26-В;
• ул. С. Лифаря, 2-А.

Как сообщал УНН, ранее в Минсреды предупредили, что количество использованных средств индивидуальной защиты и предметов ухода за больными с коронавирусом и других медицинских отходов, попадающих в свалки, растет.

Украинские Национальные Новости

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