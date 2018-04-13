Киянам почали вкидати в поштові скриньки газету "Уряд звітує" накладом 3 млн примірників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Жителі столиці почали знаходити у власних поштових скриньках газету з підзаголовком “Спецвипуск про уряд. Уряд звітує” накладом 3 млн примірників, повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, такого роду видання було знайдене у поштовій скриньці кореспондента.
На першій шпальті зображення чинного голови уряду Володимира Гройсмана, який зустрічається з пенсіонерами, нижче йде заголовок: “Уряд Гройсмана. 2 роки для людей”.
На інших сторінках видання розміщений звіт уряду про допомогу фермерам та щодо компенсації зростання поголів’я рогатої худоби та садівництво, матеріали щодо програми “Доступні ліки”, пенсійної реформи тощо.
На останній шпальті газети в розділі, де вказаний замовник видання розміщена інформація, що замовником є: Кабінет міністрів України.
Підготовка до друку: ДП “Редакція газети “Урядовий кур’єр”;
тираж: 3 млн примірників.
Варто зазначити, що даний тираж значно випереджає обсяг інших друкованих видань, зокрема офіційної газети уряду України — “Урядового кур’єра”.