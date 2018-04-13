Киевлянам начали вбрасывать в почтовые ящики газету "Правительство делает отчет" тиражом 3 млн экземпляров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Жители столицы начали находить в своих почтовых ящиках газету с подзаголовком “Спецвыпуск о правительстве. Правительство делает отчет” тиражом 3 млн экземпляров, сообщает корреспондент УНН.
В частности, такого рода издание было найдено в почтовом ящике корреспондента.
На первой полосе изображения действующего главы правительства Владимира Гройсмана, который встречается с пенсионерами, ниже идет заголовок: “Правительство Гройсмана. 2 года для людей ”.
На других страницах издания размещен отчет правительства о помощи фермерам и о компенсации роста поголовья рогатого скота и садоводство, материалы по программе “Доступные лекарства”, пенсионной реформе и тому подобное.
На последней полосе газеты в разделе, где указан заказчик издания размещена информация, что заказчиком является Кабинет министров Украины.
Подготовка к печати ГП “Редакция газеты “Урядовый курьер”;
тираж: 3 млн экземпляров.
Стоит отметить, что данный тираж значительно опережает объем других печатных изданий, в частности официальной газеты правительства Украины — “Правительственного курьера”.