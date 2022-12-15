Киян застерегли про сильну ожеледь та погану погоду на 15 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Київська міська військова адміністрація застерігає містян про погіршення погодних умов — на дорогах сильна ожеледь. В Укргідрометцентрі повідомили про хуртовину в регіоні, передає УНН.
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“У столиці сьогодні сніжитиме. Понад 130 одиниць спецтехніки вже задіяно до ліквідації наслідків негоди. Комунальники інтенсивно обробляють зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки протиожеледними засобами”, — йдеться у повідомленні.
Синоптики прогнозують у регіоні мокрий сніг.
Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря по області вночі складатиме 4-9°C із мінусом, вдень — від −3°C до 2°C тепла. У столиці вдень близько нуля градусів.
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