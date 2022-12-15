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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13269 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Киян застерегли про сильну ожеледь та погану погоду на 15 грудня

Киян застерегли про сильну ожеледь та погану погоду на 15 грудня

Київ • УНН

 • 779585 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Київська міська військова адміністрація застерігає містян про погіршення погодних умов — на дорогах сильна ожеледь. В Укргідрометцентрі повідомили про хуртовину в регіоні, передає УНН.

Цитата

“У столиці сьогодні сніжитиме. Понад 130 одиниць спецтехніки вже задіяно до ліквідації наслідків негоди. Комунальники інтенсивно обробляють зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки протиожеледними засобами”, — йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують у регіоні мокрий сніг.

Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря по області вночі складатиме 4-9°C із мінусом, вдень — від −3°C до 2°C тепла. У столиці вдень близько нуля градусів.

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