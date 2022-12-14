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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Листопад 2022 року став дев'ятим найтеплішим місяцем за 143 роки

Листопад 2022 року став дев'ятим найтеплішим місяцем за 143 роки

Київ • УНН

 • 547368 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Згідно з новими даними, опублікованими в середу вченими-кліматологами, підвищення температури продовжує створювати тривожні тенденції у всьому світі, передає УНН посилаючись на АР.

Деталі

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) виявило, що температура у вересні, жовтні та листопаді досягла нових максимумів, оскільки глобальна температура на суші та в океані була на 1,51 градуса вище, ніж у середньому в 20-му столітті.

Згідно з щомісячним звітом агентства, минулий місяць був дев'ятим найтеплішим листопадом за 143-річну історію NOAA.

NOAA заявило, що глобальна температура поверхні цього року стала шостою найвищою за всю історію спостережень, і ця тенденція до потепління не показує жодних ознак уповільнення.

«Ймовірність того, що 2022 рік увійде до 10 найтепліших років за всю історію спостережень, становить понад 99%», - йдеться у заяві агентства.

У звіті зазначено деякі нові рекорди у різних частинах земної кулі.

За даними NOAA, Європа стала третім найтеплішим місцем з вересня по листопад за всю історію спостережень, з температурою на 3,33 градуси вищою за середню осінню. У звіті йдеться, що у Великій Британії зафіксовано третій найтепліший листопад за всю історію спостережень.

За даними NOAA, у той час як у Північній Америці зафіксовано п'яту найтеплішу осінь за всю історію спостережень, у континентальній частині США в листопаді спостерігалася тенденція до похолодання.

Зокрема, в деяких частинах Тихоокеанського Північного Заходу температура була на 2-5 градусів нижчою за середню, йдеться у звіті.

«У деяких частинах західної частини Північної Америки листопад був найхолоднішим майже за 40 років», - повідомляє NOAA.

У міру того, як рік добігає кінця, у звіті йдеться, що в кількох частинах земної кулі можуть спостерігатися нові рекордно високі температури.

«У Європі та Азії був другий найтепліший період із січня по листопад за всю історію спостережень після 2020 року. У Мексиканській затоці був шостий найтепліший період з початку року, а на Карибських островах - сьомий найтепліший з початку року», - повідомляє NOAA.

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