Ноябрь 2022 года стал девятым самым теплым месяцем за 143 года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Согласно новым данным, опубликованным в среду учеными-климатологами, повышение температуры продолжает создавать тревожные тенденции во всем мире, передает УНН ссылаясь на АР.
Детали
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) выявило, что температура в сентябре, октябре и ноябре достигла новых максимумов, поскольку глобальная температура на суше и в океане была на 1,51 градуса выше, чем в среднем в 20 веке.
Согласно ежемесячному отчету агентства, прошлый месяц был девятым самым теплым ноябрем за 143-летнюю историю NOAA.
NOAA заявило, что глобальная температура поверхности в этом году стала шестой самой высокой за всю историю наблюдений, и эта тенденция к потеплению не показывает никаких признаков замедления.
«Вероятность того, что 2022 год войдет в 10 самых теплых лет за всю историю наблюдений, составляет более 99%», - говорится в заявлении агентства.
В отчете указаны некоторые новые рекорды в разных частях земного шара.
По данным NOAA, Европа стала третьим самым теплым местом с сентября по ноябрь за всю историю наблюдений, с температурой на 3,33 градуса выше средней осенью. В отчете говорится, что в Великобритании зафиксирован третий самый теплый ноябрь за всю историю наблюдений.
По данным NOAA, в то время как в Северной Америке зафиксирована пятая самая теплая осень за всю историю наблюдений, в континентальной части США в ноябре наблюдалась тенденция к похолоданию.
В частности, в некоторых частях Тихоокеанского Северо-Запада температура была на 2-5 градусов ниже средней, говорится в отчете.
«В некоторых частях западной части Северной Америки ноябрь был самым холодным почти за 40 лет», - сообщает NOAA.
По мере того, как год подходит к концу, в отчете говорится, что в нескольких частях земного шара могут наблюдаться новые рекордно высокие температуры.
«В Европе и Азии был второй самый теплый период с января по ноябрь за всю историю наблюдений после 2020 года. В Мексиканском заливе был шестой самый теплый период с начала года, а на Карибских островах – седьмой самый теплый с начала года», - сообщает NOAA.