Киевлян предостерегли о сильном гололеде и плохой погоде на 15 декабря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Киевская городская военная администрация предостерегает горожан об ухудшении погодных условий — на дорогах сильный гололед. В Укргидрометцентре сообщили о вьюге в регионе, передает УНН.

Цитата

“В столице сегодня будет снежить. Более 130 единиц спецтехники уже задействованы в ликвидации последствий непогоды. Коммунальщики интенсивно обрабатывают остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки противогололедными средствами”, — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в регионе мокрый снег.

Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха по области ночью будет составлять 4-9°C с минусом, днем — от −3°C до 2°C тепла. В столице днем около нуля градусов.

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