Киян запевнили, що похолодання не вплине на температуру в квартирах

Із 6 січня в Києві очікується різке зниження температури.

“Так, 7-8 січня температура зовнішнього повітря вночі знизиться від 17 до 19 морозу. У зв’язку з цим теплопостачальні підприємства столиці повинні збільшити температуру теплоносія відповідно до погодних умов і забезпечити належну температуру опалення в будинках”, — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За прогнозами Українського гідрометцентру, 6 січня в столиці очікується різке зниження температури вночі до 14-16°, вдень до 11-13° морозу. Очікується невеликий сніг і на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північний, 7-12 м/с. 7-8 січня очікується подальше похолодання: вночі 17-19° морозу, вдень 7 січня 15-17° і невеликий сніг, а 8 січня 12-14° морозу, опадів не передбачається.

Заступник голови КМДА зауважив, що температура в оселях киян не повинна бути нижчою 18 градусів. Якщо комунальники не виконуватимуть свої обов’язки — проводитимуться службові перевірки з подальшими висновками та кадровими рішеннями.