Киевлян заверили, что похолодание не повлияет на температуру в квартирах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Жителей Киева заверили, что резкое снижение температуры 6-8 января не повлияет на температуру в квартирах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
С 6 января в Киеве ожидается резкое понижение температуры.
"Да, 7-8 января температура наружного воздуха ночью снизится от 17 до 19 мороза. В связи с этим теплоснабжающие предприятия столицы должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, 6 января в столице ожидается резкое понижение температуры ночью до 14-16°, днем до 11-13° мороза. Ожидается небольшой снег и на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. 7-8 января ожидается дальнейшее похолодание: ночью 17-19° мороза, днем 7 января 15-17° и небольшой снег, а 8 января 12-14° мороза, осадков не ожидается.
Заместитель председателя КГГА отметил, что температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов. Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности - будут проводиться служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями.