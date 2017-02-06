Киян попередили про значне похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За прогнозом синоптиків, 7-8 лютого в столиці очікується значне похолодання. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 7-8 лютого в столиці очікується значне похолодання, мінімальна температура повітря знизиться до 10-12° морозу. Вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с.
Окрім того, за прогнозами синоптиків, 8 та 9 лютого очікується подальше зниження температури: вночі 8 лютого 13-15° морозу, 9 лютого близько 20°, вдень 9-14° морозу. 8 лютого вночі помірний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг; вітер східний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, з завтрашнього дня в Україні стане значно холодніше, температура повітря в більшості областей знизиться вночі до 12-17°.