Киевлян предупредили о значительном похолодании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По прогнозу синоптиков, 7-8 февраля в столице ожидается значительное похолодание. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 7-8 февраля в столице ожидается значительное похолодание, минимальная температура воздуха снизится до 10-12 ° мороза. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, 8 и 9 февраля ожидается дальнейшее понижение температуры: ночью 8 февраля 13-15 ° мороза, 9 февраля около 20 °, днем 9-14 ° мороза. 8 февраля ночью умеренный снег, метель, днем небольшой снег, ветер восточный, 7-12 м/с.
Напомним, как сообщал УНН, с завтрашнего дня в Украине станет значительно холоднее, температура воздуха в большинстве областей снизится ночью до 12-17 ° мороза.