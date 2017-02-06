Киевлян предупредили о значительном похолодании

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 7-8 февраля в столице ожидается значительное похолодание, минимальная температура воздуха снизится до 10-12 ° мороза. Ночью небольшой, днем ​​умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, 8 и 9 февраля ожидается дальнейшее понижение температуры: ночью 8 февраля 13-15 ° мороза, 9 февраля около 20 °, днем ​​9-14 ° мороза. 8 февраля ночью умеренный снег, метель, днем ​​небольшой снег, ветер восточный, 7-12 м/с.

Напомним, как сообщал УНН, с завтрашнего дня в Украине станет значительно холоднее, температура воздуха в большинстве областей снизится ночью до 12-17 ° мороза.