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Киян попередили про сильний вітер та туман

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Киян та гостей міста попередили про сильний вітер та туман 29-30 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Киян попередили про сильний вітер та туман

"До кінця доби 29 грудня вночі та вранці 30 грудня у Києві утримаються пориви вітру 15-18 м/с і туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
▪️ знизити швидкість руху;
▪️ при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
▪️ тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
▪️ при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
▪️ уникати різких маневрів на дорозі.

Також жителям міста нагадали поради, яких треба дотримуватися під час сильного вітру:
▪️ усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
▪️ якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
▪️ у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
▪️ уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, на більшості території України сьогодні істотних опадів не очікується, у північних, місцями у центральних областях та у Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вдень підніматиметься до 13 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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