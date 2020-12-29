Киян попередили про сильний вітер та туман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Киян та гостей міста попередили про сильний вітер та туман 29-30 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"До кінця доби 29 грудня вночі та вранці 30 грудня у Києві утримаються пориви вітру 15-18 м/с і туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
▪️ знизити швидкість руху;
▪️ при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
▪️ тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
▪️ при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
▪️ уникати різких маневрів на дорозі.
Також жителям міста нагадали поради, яких треба дотримуватися під час сильного вітру:
▪️ усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
▪️ якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
▪️ у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
▪️ уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, на більшості території України сьогодні істотних опадів не очікується, у північних, місцями у центральних областях та у Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вдень підніматиметься до 13 градусів тепла.