Киян попередили про сильний вітер та туман

"До кінця доби 29 грудня вночі та вранці 30 грудня у Києві утримаються пориви вітру 15-18 м/с і туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

▪️ знизити швидкість руху;

▪️ при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

▪️ тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

▪️ при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

▪️ уникати різких маневрів на дорозі.

Також жителям міста нагадали поради, яких треба дотримуватися під час сильного вітру:

▪️ усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

▪️ якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

▪️ у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

▪️ уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, на більшості території України сьогодні істотних опадів не очікується, у північних, місцями у центральних областях та у Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вдень підніматиметься до 13 градусів тепла.