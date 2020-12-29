Киевлян предупредили о сильном ветре и тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Киевлян и гостей города предупредили о сильном ветре и тумане 29-30 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"До конца суток 29 декабря ночью и утром 30 декабря в Киеве будут порывы ветра 15-18 м/с и туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
▪️ снизить скорость движения;
▪️ при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
▪️ держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
▪️ при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
▪️ избегать резких маневров на дороге.
Также жителям города напомнили советы, которых нужно придерживаться во время сильного ветра:
▪️ все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
▪️ если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
▪️ в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
▪️ избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, на большинстве территории Украины сегодня существенных осадков не ожидается, в северных, местами в центральных областях и в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем будет подниматься до 13 градусов тепла.