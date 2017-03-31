Киян попередили про пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні упродовж доби в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“За інформацією Українського гідрометцентру, в найближчу годину та до кінця доби 31 березня в Києві пориви вітру 15-18 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Також синоптики прогнозують сьогодні мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 9-11 градусів тепла.
Киянам рекомендували при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Києві прогнозують малохмарну суху погоду.